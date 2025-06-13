Росавиация: «Flydubai» отменила свыше 20 рейсов из 10 аэропортов РФ в Дубай

По данным источника, общее число пассажиров на отмененных рейсах составило три тысячи человек. Отмечается, что это произошло на фоне ограничений воздушного пространства из-за нападения Израиля на Иран.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что 12 июня в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».