Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании «Витязь-Аэро»

В ведомстве указали, что приказ об аннулировании сертификата на выполнение коммерческих воздушных перевозок подписал глава агентства Дмитрий Ядров, который также поручил аннулировать сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.

«Все аннулированные документы восстановлению не подлежат», – говорится в сообщении министерства.

Крушение Ми-8 на Камчатке унесло жизни 22 человек. После инцидента специалисты Ространснадзора выявили в работе авиакомпании «Витязь-Аэро» множественные нарушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

