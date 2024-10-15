Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании «Витязь-Аэро»

Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании «Витязь-Аэро», чей вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС Замятин

В ведомстве указали, что приказ об аннулировании сертификата на выполнение коммерческих воздушных перевозок подписал глава агентства Дмитрий Ядров, который также поручил аннулировать сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.

«Все аннулированные документы восстановлению не подлежат», – говорится в сообщении министерства.

Крушение Ми-8 на Камчатке унесло жизни 22 человек. После инцидента специалисты Ространснадзора выявили в работе авиакомпании «Витязь-Аэро» множественные нарушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: 41.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ВертолетКрушениеМи-8МинтрансРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры