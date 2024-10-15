Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании «Витязь-Аэро»
Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании «Витязь-Аэро», чей вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
В ведомстве указали, что приказ об аннулировании сертификата на выполнение коммерческих воздушных перевозок подписал глава агентства Дмитрий Ядров, который также поручил аннулировать сертификат для выполнения авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.
«Все аннулированные документы восстановлению не подлежат», – говорится в сообщении министерства.
Крушение Ми-8 на Камчатке унесло жизни 22 человек. После инцидента специалисты Ространснадзора выявили в работе авиакомпании «Витязь-Аэро» множественные нарушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru