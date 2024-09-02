При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС Замятин
Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Эту информацию подтвердила пресс-служба РФС.
Президент РФС Александр Дюков отметил, что союз окажет финансовую помощь семье Замятина и возьмет на себя расходы на организацию похорон.
Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке 31 августа. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. По информации МЧС, 2 сентября были найдены тела всех 22 погибших.
Арсений Замятин был финансовым директором РФС с лета 2020 года. Он получил степень бакалавра в Высшей школе экономики в 2011 году и степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже в 2013 году. Ранее Замятин работал в Минэнерго России, в финансовых структурах «Газпрома», а в 2017 году возглавил финансовое направление компании ТЭЭМП, которая занимается разработкой решений в сфере накопителей энергии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru