При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС Замятин

Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке 31 августа. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. По информации МЧС, 2 сентября были найдены тела всех 22 погибших.

Арсений Замятин был финансовым директором РФС с лета 2020 года. Он получил степень бакалавра в Высшей школе экономики в 2011 году и степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже в 2013 году. Ранее Замятин работал в Минэнерго России, в финансовых структурах «Газпрома», а в 2017 году возглавил финансовое направление компании ТЭЭМП, которая занимается разработкой решений в сфере накопителей энергии, передает «Радиоточка НСН».