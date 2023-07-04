Росавиация: Аэропорт Внуково возобновил работу
Столичный аэропорт Внуково возобновил работу после введения ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу», — отметили в ведомстве.
Ранее воздушная гавань «по техническим причинам» ввела ограничения на прием и выпуск рейсов. Меры действовали с 05:10 мск. Четырнадцать самолетов перенаправили из Внуково в другие аэропорты Москвы, отмечает «Свободная пресса».
Ограничения во Внуково ввели на фоне попытки атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. Как сообщили в Минобороны, ударить по объектам в столичном регионе попытались пять дронов, пишет RT. Четыре из них уничтожили средства противовоздушной обороны на территории Новой Москвы, один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru