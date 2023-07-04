Во Внуково пять рейсов перенаправили в другие аэропорты Москвы
Пять прибывающих в аэропорт Внуково самолетов перенаправили в другие воздушные гавани Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
По состоянию на 06:43 мск рейсы из Шарм-эш-Шейха и Дубая направили в аэропорт Домодедово. Кроме того, самолеты из Махачкалы, Новосибирска и Челябинска были перенаправлены в Шереметьево.
Как пишут Известия со ссылкой на пресс-службу аэропорта Внуково, ограничения на прием и выпуск рейсов были введены «по техническим причинам», не зависящим от воздушной гавани. Меры действуют с 05:10 мск.
Утром 4 июля в Новой Москве с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили два беспилотника, напоминает Газета.ру. Еще один дрон упал на территории одного из военных объектов в Кубинке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье увеличилось до 11
- Во Внуково пять рейсов перенаправили в другие аэропорты Москвы
- Беспилотник упал в районе подмосковной Кубинки
- Собчак: В Чечне неизвестные избили адвоката Мусаевой и журналистку Милашину
- В Эстонии заявили о готовящейся военной провокации НАТО с ударом по Петербургу
- Минтранс планирует ввести штрафы для электросамокатчиков
- Стало известно о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве
- СМИ: Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей
- Лепс заплатил российскому бойцу 1 млн рублей за подбитый Leopard
- Во Франции ультраправые группы дерутся с митингующими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru