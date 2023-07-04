Во Внуково пять рейсов перенаправили в другие аэропорты Москвы

По состоянию на 06:43 мск рейсы из Шарм-эш-Шейха и Дубая направили в аэропорт Домодедово. Кроме того, самолеты из Махачкалы, Новосибирска и Челябинска были перенаправлены в Шереметьево.

Как пишут Известия со ссылкой на пресс-службу аэропорта Внуково, ограничения на прием и выпуск рейсов были введены «по техническим причинам», не зависящим от воздушной гавани. Меры действуют с 05:10 мск.

Утром 4 июля в Новой Москве с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили два беспилотника, напоминает Газета.ру. Еще один дрон упал на территории одного из военных объектов в Кубинке.

