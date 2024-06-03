Росавиация: Аэропорт Казани временно ограничил полеты

Временные ограничения для обеспечения безопасности ввели в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.

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Отмечается, что аэропорт пока что не принимает и не отправляет рейсы.

Направляющиеся в Казань рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:АэропортСамолетыКазань

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