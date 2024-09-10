Росавиация: 48 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропортов в Москве
Во время временного закрытия трех аэропортов московского региона на запасные аэродромы ушли 48 рейсов, сообщили в Росавиации.
В ночь на 10 сентября над регионами России уничтожили 144 беспилотника. Над Московской областью сбили 20 дронов, из-за чего аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолеты, напоминает «Свободная пресса». Сейчас работа всех аэропортов московского региона восстановлена.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при ударе БПЛА по жилому дому в Раменском погибла 46-летняя женщина. После атаки беспилотника в ПВР Подмосковья отправили 43 человека, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru