Росатом уточнил, как упомянет Берию в павильоне атомной энергии на ВДНХ
19 января 202113:50
«Росатом» уточнил форму упоминания Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ, передает РИА Новости.
Ранее Ura.ru сообщило со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Андрея Черемисинова, что «Росатом» поставит две фигуры главы НКВД СССР Лаврентия Берии в этом павильоне.
Однако в дальнейшем в «Росатоме» уточнили, что никаких фигур Берии не будет, а его имя лишь упомянут в числе руководителей создания советского ядерного проекта, отмечает РИА новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru