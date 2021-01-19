Росатом уточнил, как упомянет Берию в павильоне атомной энергии на ВДНХ

«Росатом» уточнил форму упоминания Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ, передает РИА Новости.

Ранее Ura.ru сообщило со ссылкой на главу пресс-службы госкорпорации Андрея Черемисинова, что «Росатом» поставит две фигуры главы НКВД СССР Лаврентия Берии в этом павильоне.

Однако в дальнейшем в «Росатоме» уточнили, что никаких фигур Берии не будет, а его имя лишь упомянут в числе руководителей создания советского ядерного проекта, отмечает РИА новости.