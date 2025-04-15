Россияне стали на 15% меньше пить в 2025 году
Продажи крепкого алкоголя и вин в России в первом квартале 2025 года снизились почти на 15%, сообщили в Федеральной службе по контролю за алкогольными и табачными рынками.
По данным ведомства, всего за первые три месяца года было продано 478,8 миллионов литров алкогольной продукции (без учета напитков крепостью 9% и ниже). Это на 14,8% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.
Хуже всего дела у производителей водки и коньяка: их продажи упали на 7,2% и 12,6% соответственно. Виноградные вина стали продаваться на 2% реже, а игристые на 4,9%, отметили в публикации.
Ранее тюменский суд приговорил гражданина Азербайджана к шести годам лишения свободы за отравление контрафактным алкоголем со смертельным исходом 11 россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru