Роман Романенко предлагает присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника

Учащиеся образовательного комплекса «Юго-Запад», студенты экологических факультетов московских вузов, волонтеры и общественники провели субботник около Новоясеневского пруда, известного местным жителям как Мраморный пруд. Романенко вместе с участниками акции очистил дно водоема и прибрежную территорию от мусора.

«Статус ландшафтного заказника, конечно, сильно облегчит нам, экологам, работу по борьбе с нарушителями целостности экосистемы. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник – одна из лучших форм сохранения и восстановления зелёного пояса Москвы», - отметила заместитель директора эколого-просветительского Центра «Заповедники» и председатель Движения Друзей заповедных островов Елена Книжникова.

Роман Романенко разделяет эту позицию.

«Общаясь с горожанами, я узнал, что они опасаются вырубки и застройки этого уникального зелёного массива. Считаю, что для сохранения «лёгких Москвы», необходимо законодательно закрепить за Битцевским лесом статус ландшафтного заказника и неприкосновенность его территории», - заявил Роман Романенко.

В ближайшее время он планирует подготовить соответствующее обращение к мэру Москвы.

Напомним, фауна Битцевского леса насчитывает более 115 видов растений, а территория природно-исторического парка включает в себя как природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую ценность, так и историко-археологические памятники.

