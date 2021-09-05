Роман Романенко предлагает присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника
Инициатива присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника позволит сохранить территорию в первозданном виде и убережет лесной массив от вырубки, заявил депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко по итогам эколого-просветительской акции «Чистый пруд», прошедшей в районе Ясенево Москвы.
Учащиеся образовательного комплекса «Юго-Запад», студенты экологических факультетов московских вузов, волонтеры и общественники провели субботник около Новоясеневского пруда, известного местным жителям как Мраморный пруд. Романенко вместе с участниками акции очистил дно водоема и прибрежную территорию от мусора.
«Статус ландшафтного заказника, конечно, сильно облегчит нам, экологам, работу по борьбе с нарушителями целостности экосистемы. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник – одна из лучших форм сохранения и восстановления зелёного пояса Москвы», - отметила заместитель директора эколого-просветительского Центра «Заповедники» и председатель Движения Друзей заповедных островов Елена Книжникова.
Роман Романенко разделяет эту позицию.
«Общаясь с горожанами, я узнал, что они опасаются вырубки и застройки этого уникального зелёного массива. Считаю, что для сохранения «лёгких Москвы», необходимо законодательно закрепить за Битцевским лесом статус ландшафтного заказника и неприкосновенность его территории», - заявил Роман Романенко.
В ближайшее время он планирует подготовить соответствующее обращение к мэру Москвы.
Напомним, фауна Битцевского леса насчитывает более 115 видов растений, а территория природно-исторического парка включает в себя как природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую ценность, так и историко-археологические памятники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 645 / сут.
Умерли
187 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+15 256 / сут.
- Медики рассказали о состоянии пострадавших в драке в колонии под Хабаровском
- СМИ: Коронавирус лишает людей способности поддерживать друг друга
- Тема Крыма не может войти в повестку встречи президентов России и Украины
- Песков: Путин не видит политической воли из Киева к взаимодействию
- «Дунаевский» протаранил бок «Гулливера» на Неве
- Следком возбудил уголовное дело в связи с убийствами в колонии под Хабаровском
- Афганец в Берлине напал с ножом на людей
- Сопротивление Панджшера заявило о разгроме крупной группировки талибов
- Во время бунта в хабаровской колонии убиты двое заключенных
- Минздрав выявил причину массового отравления школьников в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru