Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг», который расскажет о жизни людей с протезами, сообщил замглавы онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, передает ТАСС.

Отмечается, что герои сериала расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации, а также выступят в роли наставников для людей, которым этот пусть предстоит. Ожидается, что зрители увидят три серии. Съемки стартовали 30 июня. История Костомарова станет отдельной сюжетной линией.