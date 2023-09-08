Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг», который расскажет о жизни людей с протезами, сообщил замглавы онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, передает ТАСС.

Отмечается, что герои сериала расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации, а также выступят в роли наставников для людей, которым этот пусть предстоит. Ожидается, что зрители увидят три серии. Съемки стартовали 30 июня. История Костомарова станет отдельной сюжетной линией.

Навка оценила шансы Костомарова вернуться на лед

Ранее стало известно, что Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни и ампутации стоп вышел на лед. Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Костомаров появился на льду в конце выступления своей жены Оксаны Домниной. Супруги вместе покинули каток.

Олимпийский чемпион в январе попал в реанимацию с пневмонией. Из-за некроза ему провели несколько операций на руках и ногах. Фигуриста выписали из больницы 6 июля. В начале августа ему установили новые протезы для бега, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ФильмФигурное Катание

Горячие новости

Все новости

партнеры