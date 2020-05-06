Ролик о чипировании посредством COVID-19 сочли фейком

Генеральная прокуратура Российской Федерации сочла недостоверными утверждения о том, что коронавирус был создан искусственно якобы специально, чтобы «чипировать» жителей Земли и установить «глобальный общемировой порядок». Ранее видеоролики подобного содержания появились на различных платформах в интернете.

Как подчёркивается в сообщении надзорного ведомства, сведения о возможном искусственном происхождении COVID-19 вируса не подтверждаются ни Всемирной организацией здравоохранения, ни российскими властями, отмечает RT. Генпрокуратура предписала Роскомнадзору ограничить доступ к видеозаписи.

В ведомстве пояснили, что в опубликованных материалах конспирологического характера коронавирус определяется как «генно-модифицированное биологическое оружие», применяемое для «уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации».

Эта недостоверная общественно значимая информация (фейк) создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее в ВОЗ заявляли, что коронавирус имеет естественное происхождение, напоминает Ura.ru, и не имеет следов генетического модифицирования. В настоящее время ученые пытаются определить природного носителя COVID-19.

