Ролик о чипировании посредством COVID-19 сочли фейком
Генеральная прокуратура Российской Федерации сочла недостоверными утверждения о том, что коронавирус был создан искусственно якобы специально, чтобы «чипировать» жителей Земли и установить «глобальный общемировой порядок». Ранее видеоролики подобного содержания появились на различных платформах в интернете.
Как подчёркивается в сообщении надзорного ведомства, сведения о возможном искусственном происхождении COVID-19 вируса не подтверждаются ни Всемирной организацией здравоохранения, ни российскими властями, отмечает RT. Генпрокуратура предписала Роскомнадзору ограничить доступ к видеозаписи.
В ведомстве пояснили, что в опубликованных материалах конспирологического характера коронавирус определяется как «генно-модифицированное биологическое оружие», применяемое для «уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации».
Эта недостоверная общественно значимая информация (фейк) создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, подчеркнули в Генпрокуратуре.
Ранее в ВОЗ заявляли, что коронавирус имеет естественное происхождение, напоминает Ura.ru, и не имеет следов генетического модифицирования. В настоящее время ученые пытаются определить природного носителя COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru