Рокировка храм - фонтан
Музыканты о политике. Политики о музыке. Юрий Лоза о храмостроении в его родном Екатеринбурге
Страсти вокруг строительства «храма на драме» в Екатеринбурге бушевали всю неделю, до тех пор, пока выход из положения не предложил президент страны. До этого каждый вечер в сквере у театра драмы, где и собрались возвести собор Святой Екатерины, сходились противники и сторонники стройки. Поскольку в полемическом задоре представители одной из сторон своротили ограду стройплощадки, а представители другой чуть было не своротили оппонентам носы, вернуть дискуссию в конструктивное русло были призваны подразделения силовых структур. Они и вернули: около ста человек были задержаны и отправлены по околоткам обдумывать дальнейшие аргументы. В четверг вопрос, как быть с храмом в Екатеринбурге, был задан на форуме ОНФ самому Владимиру Путину. «Храм должен объединять, а не разъединять», - мудро заметил президент. И предложил самый, на его взгляд, «простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», - преподавал Путин урок свердловскому руководству. Сеанс дистанционного обучения оказался настолько эффективным, что в тот же день горадминистрация объявила о намерении провести широкий независимый опрос в связи со строительством храма. Уже идет подготовительная работа к его проведению.
НСН, тем временем, уже проводит опрос в связи с событиями в Екатеринбурге. В рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» своими соображениями о храмостроении в родном городе поделился известный российский музыкант Юрий Лоза.
«Я там родился. Считаю, что худой мир, как говорят люди, лучше доброй войны. Поэтому, если есть протестующие, то почему бы не учесть их мнение тоже? Хотят люди построить храм – пусть строят храм. Но одно из решений, которое я предложил, поставить его на историческом месте, раз он там стоял. А там сейчас стоит фонтан. А фонтан перенести в зону прогулочную, в сквер, и все проблемы кончатся. Получиться, что и историческое наследие соблюдается, и никто этот сквер не трогает, а уж против фонтана в сквере вряд ли кто-то будет».
В качестве примера возведения храма на историческом месте, уже занятом другим объектом, Юрий Лоза приводит историю строительства Храма Христа Спасителя в Москве. Впрочем, он опасается, что реализации его простой и здравой идеи могут помешать какие-нибудь подводные камни.
«Ведь Храм Христа Спасителя поставили, никто ж не вспоминает, что там бассейн был на месте Храма Христа Спасителя. Так же и тут: фонтан перенести, а туда, на его место поставить храм, и все, и проблемы кончатся. Если, конечно, нет других интересов: каких-нибудь шкурных интересов, каких-нибудь связанных с застройкой».
На время проведения опроса жителей Екатеринбурга и до подведения его итогов строительство «храма на драме» приостановлено – чтобы дать возможность остыть его противникам. Но ограда стройплощадки на это время будет сохранена – чтобы не кипятились его сторонники.
Давний девиз «Национальной Службы Новостей» «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.
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