Рокировка храм - фонтан

Страсти вокруг строительства «храма на драме» в Екатеринбурге бушевали всю неделю, до тех пор, пока выход из положения не предложил президент страны. До этого каждый вечер в сквере у театра драмы, где и собрались возвести собор Святой Екатерины, сходились противники и сторонники стройки. Поскольку в полемическом задоре представители одной из сторон своротили ограду стройплощадки, а представители другой чуть было не своротили оппонентам носы, вернуть дискуссию в конструктивное русло были призваны подразделения силовых структур. Они и вернули: около ста человек были задержаны и отправлены по околоткам обдумывать дальнейшие аргументы. В четверг вопрос, как быть с храмом в Екатеринбурге, был задан на форуме ОНФ самому Владимиру Путину. «Храм должен объединять, а не разъединять», - мудро заметил президент. И предложил самый, на его взгляд, «простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», - преподавал Путин урок свердловскому руководству. Сеанс дистанционного обучения оказался настолько эффективным, что в тот же день горадминистрация объявила о намерении провести широкий независимый опрос в связи со строительством храма. Уже идет подготовительная работа к его проведению.

НСН, тем временем, уже проводит опрос в связи с событиями в Екатеринбурге. В рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» своими соображениями о храмостроении в родном городе поделился известный российский музыкант Юрий Лоза.