Рок-н-МИД. Захарова в мини сплясала на корпоративе. Видео
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова исполнила рок-н-ролл во время корпоративной новогодней вечеринке на Смоленской площади. Дипломат опубликовала видеозапись танца в соцсетях.
В комментарии Захарова уточнила, что партнёром по танцу выступил её заместитель Евгений Воронин. Аккомпанировал при этом музыкант Денис Мажуков.
«Ударно работаем - ударно отдыхаем!», - подписала ролик представитель МИД РФ.
Ранее Мари Захарова уже была замечена публично танцующей. Так, в августе этого года она станцевала лезгинку в Пятигорске на молодёжном форуме, отмечает Ura.ru.
В мае 2016 года официальный представитель МИД РФ сплясала «Калинку» для журналистов на саммите Россия – АСЕАН в Сочи.
Ранее стало известно, что Совет Федерации не будет проводить корпоратив на бюджетные средства. Члены верхней палаты парламента отпразднуют с коллегами за собственный счет.
Госдума вообще не будет проводить новогодний корпоратив. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН рассказал, как поздравляют коллег с наступающим праздником.
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