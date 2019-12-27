Рок-н-МИД. Захарова в мини сплясала на корпоративе. Видео

Ранее Мари Захарова уже была замечена публично танцующей. Так, в августе этого года она станцевала лезгинку в Пятигорске на молодёжном форуме, отмечает Ura.ru.

В мае 2016 года официальный представитель МИД РФ сплясала «Калинку» для журналистов на саммите Россия – АСЕАН в Сочи.

Ранее стало известно, что Совет Федерации не будет проводить корпоратив на бюджетные средства. Члены верхней палаты парламента отпразднуют с коллегами за собственный счет.

Госдума вообще не будет проводить новогодний корпоратив. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН рассказал, как поздравляют коллег с наступающим праздником.

