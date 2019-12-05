Колташов: Новогодние корпоративы нужны фирмам с плохими зарплатами

Василий Колташов: «Информационная сфера оказалась самой высокооплачиваемой только потому, что эта сфера в гораздо большей степени конкурирует на мировом рынке и специалистов оттуда легча перетянуть за границу. А чтобы их удержать, приходится платить. Вообще, я бы добавил в категорию высокооплачиваемых сферу воздушных перевозок. Пилоты тоже получают неплохо. И это также во многом связано с конкуренцией на мировом рынке и возможностью этих специалистов (очень ценных) уйти туда, где будут платить больше. Как же неприятно это для компаний! Они предпочли бы не платить эти деньги, но приходится», - отметил Василий Колташов, общаясь с НСН.

