Колташов: Новогодние корпоративы нужны фирмам с плохими зарплатами
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.
Самой высокооплачиваемой отраслью в России стала сфера информационных технологий
Там зарплата составляет свыше 90 тыс. рублей. Меньше всего получают в России работники гостиниц, заведений питания. Их доход оценивается в 47 тысяч рублей.
Василий Колташов: «Информационная сфера оказалась самой высокооплачиваемой только потому, что эта сфера в гораздо большей степени конкурирует на мировом рынке и специалистов оттуда легча перетянуть за границу. А чтобы их удержать, приходится платить. Вообще, я бы добавил в категорию высокооплачиваемых сферу воздушных перевозок. Пилоты тоже получают неплохо. И это также во многом связано с конкуренцией на мировом рынке и возможностью этих специалистов (очень ценных) уйти туда, где будут платить больше. Как же неприятно это для компаний! Они предпочли бы не платить эти деньги, но приходится», - отметил Василий Колташов, общаясь с НСН.
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Василий Колташов: «Это просто удивительное решение Пенсионного фонда, которое стало результатом масштабной критики данной организации и правительства Российской Федерации. Эта критика возымела действие и людей решили хотя бы здесь не раздражать. Уже очень много решений, касающихся темы пенсий, которые раздражают граждан, а это решение даст людям возможность успокоиться, и, самое главное, показывает гражданам, что критиковать и правительство и Пенсионный фонд необходимо», - заявил он НСН.
В России создадут Фонд проектов цифровой экономики
В России создадут Фонд проектов цифровой экономики под управлением корпорации «Роснано». Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Василий Колташов: «Честно говоря, страшновато за судьбу цифровой экономики, потому, что как работает "Роснано" общеизвестно. Никакой технологической революции эта корпорация не обеспечила, денег поглотила много, и управляется человеком, который, в принципе, не способен дать никакого положительного результата. Не говоря уже о том, что, вообще, всегда результат от его работы был только отрицательный»,- напомнил он в разговоре с НСН.
38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы
38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы, потому что в большинстве своем не видят в этом необходимости. Из тех, кто все же решит собрать коллектив в преддверии праздника, сделают это на внешних площадках, и только треть – в офисе.
Василий Колташов: «Корпоратив на протяжении нулевых годов и дальше, по инерции, был механизмом, который работодатель видел в качестве такого средства объединить людей. И казалось, это работает. Но после того, как начался кризис, ценность денег сильно поднялась. Деньги стали более эффективным средством сплочения коллектива. Хорошо платите, довольны люди – не нужен корпоратив. Плохо платите? Значит, корпоратив просто необходим. Правда, не факт, что он будет работать», - подчеркнул Василий Колташов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.