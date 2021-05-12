Ройзмана арестовали на девять суток из-за акции в поддержку Навального
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за «организацию» митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января, передает Ura.ru.
Сам Ройзман в суде заявил, что никого не призывал к митингу и не имеет никакого отношения к этой акции.
Ранее полиция Екатеринбурга составила на бывшего мэра Евгения Ройзмана три административных протокола из-за акций в поддержку оппозиционера 31 января и 21 апреля.
В Октябрьском районном суде на среду запланировано еще два процесса с участием Ройзмана.
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