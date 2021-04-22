Ройзман отказался от думских амбиций

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил об отказе выдвигать свою кандидатуру на выборах депутатов Государственно думы. По словам оппозиционного политика, такое решение обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, по его словам, это проблематично технически, поскольку ни одна партия, от которой он мог бы баллотироваться, не может гарантировать, что власти не снимут его с выборов директивным решением. Кроме того, Ройзман признался, что не гонится за статусом народного избранника федерального уровня.

«Все самые серьезные проекты в своей жизни я осуществил, не имея никакого статуса вообще», - приводит URA.RU слова экс-мэра.

Ранее Ройзман заявлял, что власти буквально заставляют его выдвинуться в Госдуму для получения депутатского иммунитета, преследуя за участие в протестных акциях. Появились предположения, что он может попытаться занять место Алексея Навального в качестве оппозиционного лидера. Вместе с тем, эксперты и политологи считают маловероятным такой вариант.

