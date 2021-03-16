Ройзман опроверг свое задержание в аэропорту Екатеринбурга

Ранее Ройзман сообщил «Новой газете», что силовики задержали его в екатеринбургском аэропорту за участие в январских несанкционированных акциях.

«Никто меня не задерживал. Меня встретили в аэропорту Кольцово сотрудники полиции» — рассказал экс-градоначальник.

По словам Ройзмана, его уведомили о двух административных делах , связанных с участием политика в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Теперь бывший мэр намерен ждать, «когда пригласят в суд».

На минувшей неделе Ройзмана задержали в Москве на форуме муниципальных депутатов, напоминают Известия.

