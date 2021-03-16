Ройзман опроверг свое задержание в аэропорту Екатеринбурга
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с ТАСС опроверг свое задержание в аэропорту Кольцово.
Ранее Ройзман сообщил «Новой газете», что силовики задержали его в екатеринбургском аэропорту за участие в январских несанкционированных акциях.
«Никто меня не задерживал. Меня встретили в аэропорту Кольцово сотрудники полиции» — рассказал экс-градоначальник.
По словам Ройзмана, его уведомили о двух административных делах , связанных с участием политика в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Теперь бывший мэр намерен ждать, «когда пригласят в суд».
На минувшей неделе Ройзмана задержали в Москве на форуме муниципальных депутатов, напоминают Известия.
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