Ройзман опроверг свое задержание в аэропорту Екатеринбурга

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с ТАСС опроверг свое задержание в аэропорту Кольцово.

В Москве задержали Яшина и Ройзмана на форуме муниципальных депутатов

Ранее Ройзман сообщил «Новой газете», что силовики задержали его в екатеринбургском аэропорту за участие в январских несанкционированных акциях.

«Никто меня не задерживал. Меня встретили в аэропорту Кольцово сотрудники полиции» — рассказал экс-градоначальник.

По словам Ройзмана, его уведомили о двух административных делах , связанных с участием политика в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Теперь бывший мэр намерен ждать, «когда пригласят в суд».

На минувшей неделе Ройзмана задержали в Москве на форуме муниципальных депутатов, напоминают Известия.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургЗадержаниеЕвгений Ройзман
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры