Рогозин выделил самолёт для возврата в Россию с Байконура курсантов военных вузов

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин распорядился выделить самолёт, для возвращения с Байконура в Россию курсантов военных вузов, которые находятся в городе в зимних отпусках, сообщает пресс-служба администрации города.

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В сообщении уточняется, что рейс авиакомпании «Алроса» будет организован «в ближайшее время», а на 12 января планируется прилёт самолёта с сотрудниками РКК «Энергия» - этот борт сможет забрать в Россию «всех, кому это необходимо».

В администрации Байконура подчеркнули, что Рогозин, в связи с ситуацией в Казахстане, переживает за безопасность и ежедневно контролирует обстановку в городе.

Ранее Рогозин объявил, что на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:КазахстанБайконурРоссияРоскосмосДмитрий Рогозин
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