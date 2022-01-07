Рогозин выделил самолёт для возврата в Россию с Байконура курсантов военных вузов

В сообщении уточняется, что рейс авиакомпании «Алроса» будет организован «в ближайшее время», а на 12 января планируется прилёт самолёта с сотрудниками РКК «Энергия» - этот борт сможет забрать в Россию «всех, кому это необходимо».

В администрации Байконура подчеркнули, что Рогозин, в связи с ситуацией в Казахстане, переживает за безопасность и ежедневно контролирует обстановку в городе.

Ранее Рогозин объявил, что на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов, сообщает RT.

