Рогозин сообщил, что начинает утро со стрельбы
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начинает утро со стрельбы. По его словам, это создает ему рабочий настрой на весь день.
Топ-менеджер опубликовал в Facebook видео тренировок.
«Практическая стрельба с утра создаёт рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, ещё быстрее», — написал Рогозин в соцсети.
В 2015 году сообщалось, что Дмитрий Рогозин (тогда еще бывший в должности вице-премьера) случайно выстрелил себе в ногу и был госпитализирован. В аппарате вице-премьера правительства РФ эту информацию опровергли, сообщает Ura.ru.
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