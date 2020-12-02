Рогозин сообщил, что начинает утро со стрельбы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начинает утро со стрельбы. По его словам, это создает ему рабочий настрой на весь день.

Топ-менеджер опубликовал в Facebook видео тренировок.

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«Практическая стрельба с утра создаёт рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, ещё быстрее», — написал Рогозин в соцсети.

В 2015 году сообщалось, что Дмитрий Рогозин (тогда еще бывший в должности вице-премьера) случайно выстрелил себе в ногу и был госпитализирован. В аппарате вице-премьера правительства РФ эту информацию опровергли, сообщает Ura.ru.


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ФОТО: Скриншот из видео Facebook/Dmitry Rogozin
ТЕГИ:СтрельбаДмитрий Рогозин
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