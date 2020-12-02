Рогозин сообщил, что начинает утро со стрельбы

«Практическая стрельба с утра создаёт рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, ещё быстрее», — написал Рогозин в соцсети.

В 2015 году сообщалось, что Дмитрий Рогозин (тогда еще бывший в должности вице-премьера) случайно выстрелил себе в ногу и был госпитализирован. В аппарате вице-премьера правительства РФ эту информацию опровергли, сообщает Ura.ru.



