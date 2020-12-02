Рогозин сообщил об успешном запуске спутника ОАЭ Falcon Eye
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об успешном запуске спутника ОАЭ Falcon Eye ракетой-носителем «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во французской Гвиане.
Ранее сообщалось, что разгонный блок «Фрегат-М» со спутником Falcon Eye отделился от «Союза».
Отделение космического аппарата прошло в расчетное время, сообщил Рогозин в Twitter и поздравил боевой расчёт с успешным завершением миссии.
Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, он будет действовать в интересах минобороны Арабских Эмиратов, передает RT.
Его запуск стал третьей миссией в 2020 году, осуществленной с помощью ракеты-носителя «Союз».
Накануне запуск «Союза» с Куру был перенесен из-за плохой погоды, сообщает РИА ФАН. 30 ноября запуск ракеты также отменили, это произошло за четыре минуты до старта.
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