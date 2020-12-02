Рогозин сообщил об успешном запуске спутника ОАЭ Falcon Eye

Отделение космического аппарата прошло в расчетное время, сообщил Рогозин в Twitter и поздравил боевой расчёт с успешным завершением миссии.

Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, он будет действовать в интересах минобороны Арабских Эмиратов, передает RT.

Его запуск стал третьей миссией в 2020 году, осуществленной с помощью ракеты-носителя «Союз».

Накануне запуск «Союза» с Куру был перенесен из-за плохой погоды, сообщает РИА ФАН. 30 ноября запуск ракеты также отменили, это произошло за четыре минуты до старта.

