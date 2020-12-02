Рогозин сообщил об успешном запуске спутника ОАЭ Falcon Eye

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об успешном запуске спутника ОАЭ Falcon Eye ракетой-носителем «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во французской Гвиане.

Ранее сообщалось, что разгонный блок «Фрегат-М» со спутником Falcon Eye отделился от «Союза».

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Отделение космического аппарата прошло в расчетное время, сообщил Рогозин в Twitter и поздравил боевой расчёт с успешным завершением миссии.

Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, он будет действовать в интересах минобороны Арабских Эмиратов, передает RT.

Его запуск стал третьей миссией в 2020 году, осуществленной с помощью ракеты-носителя «Союз».

Накануне запуск «Союза» с Куру был перенесен из-за плохой погоды, сообщает РИА ФАН. 30 ноября запуск ракеты также отменили, это произошло за четыре минуты до старта.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:СпутникДмитрий Рогозин
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