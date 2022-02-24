Минэкономразвития пообещало россиянам рост зарплат

Ранее ведомство ожидало, что среднемесячная зарплата в нынешнем году составит почти 60 тысяч рублей. Прогнозы улучшены и на следующие два года, отмечает издание. Предполагается, что в 2023 году она составит 66 600 рублей, в 2024 году — более 71 тысячи. Отмечается, что отчасти улучшение ожиданий связано с повышением прожиточного минимума.

Население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе, заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

