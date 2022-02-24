Минэкономразвития пообещало россиянам рост зарплат

Рост среднемесячной зарплаты в 2022 году составит шесть тысяч рублей (это около 11 процентов относительно ожидаемого уровня прошлого года) и превысит 62 тысячи рублей. Таков прогноз Минэкономразвития РФ, составленный для правительства и администрации президента, пишут «Ведомости».

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Ранее ведомство ожидало, что среднемесячная зарплата в нынешнем году составит почти 60 тысяч рублей. Прогнозы улучшены и на следующие два года, отмечает издание. Предполагается, что в 2023 году она составит 66 600 рублей, в 2024 году — более 71 тысячи. Отмечается, что отчасти улучшение ожиданий связано с повышением прожиточного минимума.

Население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе, заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинэкономразвитияЗарплаты
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