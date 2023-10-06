На Украине продают свидетельства о смерти для избежания мобилизации
Украинцам предлагают купить в даркнете свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Продавцы обещают выдать официальное свидетельство о смерти, проходящее по всем базам. При необходимости потенциальным покупателям могут организовать ложные похороны, пишет Ura.ru.
«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника!», — указано в одном из объявлений.
Услуга обойдется украинцам в $10 тысяч.
Между тем представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что все украинские мужчины должны быть готовы отправиться на поле боя и «защищать родину с оружием в руках», сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru