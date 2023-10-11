Рогозин попросил проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ

С запросом в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ РФ с целью проверки сообщений о финансировании Вооруженных сил Украины со стороны предпринимателя Михаила Фридмана, обратился сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

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По его словам, такая деятельность представителя крупного бизнеса «подпадает под жесткую статью» Уголовного кодекса РФ.

О каких именно «сообщениях» идет речь, Рогозин не уточнил.

Ранее Михаил Фридман объяснил свой приезд в Россию нестабильной ситуацией в Израиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ФСБГенпрокуратура РфСледственный Комитет РфФинансированиеВСУРогозин

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