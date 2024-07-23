Рогозин ответил на слова Картаполова о его ранении
Сенатор от Запорожья и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru» призвал председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова проявлять больше уважения к участникам специальной военной операции. Он подчеркнул, что депутат ошибается, связывая его ранения в Донецке с использованием телефона.
Рогозин подчеркнул, что не следует обсуждать такие вопросы, пояснив, что в момент его ранения противник целенаправленно «охотился за ним», и что телефоны в тот день не использовались.
Он рассказал, что в тот день находился под Марьинкой на фронте, а затем вернулся в пункт временной дислокации, где попал под обстрел. По его словам, два из семи высокоточенных снарядов упали рядом с ним, и если Картаполов «считает это прикольным, то пусть это останется на его совести».
23 июля комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, запрещающие военнослужащим носить электронные гаджеты при исполнении, квалифицируя это как дисциплинарное нарушение. Новые правила вводят запрет на устройства, которые могут передавать данные о местоположении и распространять аудио, видео и фото. Эти изменения вызвали критику военкоров и блогеров, включая Дмитрия Рогозина, который подчеркнул важность таких устройств, например, для управления беспилотниками на фронте, передает «Радиоточка НСН».
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