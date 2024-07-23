Рогозин ответил на слова Картаполова о его ранении

Сенатор от Запорожья и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru» призвал председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова проявлять больше уважения к участникам специальной военной операции. Он подчеркнул, что депутат ошибается, связывая его ранения в Донецке с использованием телефона.

Рогозин подчеркнул, что не следует обсуждать такие вопросы, пояснив, что в момент его ранения противник целенаправленно «охотился за ним», и что телефоны в тот день не использовались.