Рогозин опубликовал первое фото после операции
Бывший гендиректор Роскосмоса, глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал свою первую фотографию после операции. Экс-глава госкорпорации поделился снимком из больничной палаты в соцсети «ВКонтакте».
«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!» — подписал фото Рогозин.
На минувшей неделе экс-глава Роскосмоса получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников, напоминает «Свободная пресса». Глава «Царских волков» был ранен в спину, позже стало известно, что металлический осколок вошел выше правой лопатки, и для его извлечения необходима операция. Рогозина доставили из Донецка в Ростов-на-Дону, затем — в Московскую область. В понедельник врачи одной из подмосковных больниц удалили осколок, операция прошла успешно, пишет RT.
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