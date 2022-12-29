Рогозин опубликовал первое фото после операции

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!» — подписал фото Рогозин.

На минувшей неделе экс-глава Роскосмоса получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников, напоминает «Свободная пресса». Глава «Царских волков» был ранен в спину, позже стало известно, что металлический осколок вошел выше правой лопатки, и для его извлечения необходима операция. Рогозина доставили из Донецка в Ростов-на-Дону, затем — в Московскую область. В понедельник врачи одной из подмосковных больниц удалили осколок, операция прошла успешно, пишет RT.

