Рогозин назвал сроки определения нового облика сверхтяжелой ракеты
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сроки определения нового облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей».
«В течение 3-4 месяцев», - написал Рогозин в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заяви, что считает преждевременным приступать к созданию «Енисея». По его словам, для ракеты нужен «принципиально новый маршевый двигатель». Позже «Роскосмос» заключил контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.
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