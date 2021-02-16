Рогозин назвал сроки определения нового облика сверхтяжелой ракеты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сроки определения нового облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей».

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«В течение 3-4 месяцев», - написал Рогозин в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заяви, что считает преждевременным приступать к созданию «Енисея». По его словам, для ракеты нужен «принципиально новый маршевый двигатель». Позже «Роскосмос» заключил контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РакетыРогозин
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