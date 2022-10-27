Рогов: Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро запустить
Запорожскую атомную электростанцию при необходимости можно быстро и оперативно запустить. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Как отметил чиновник, сегодня ЗАЭС не генерирует электроэнергию.
«Сейчас она находится в состоянии холодного останова реакторов, но при необходимости ее можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», — подчеркнул Рогов.
Ранее член главсовета Запорожья заявил, что украинским войскам поставили задачу захватить ЗАЭС до проведения промежуточных выборов в США в ноябре, напоминает Ura.ru. По словам Рогова, захват электростанции нужен Киеву как «пиар-акция», отмечает телеканал «360».
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