Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам

Около 700 мобилизованных из учебного центра в Свердловской области обратно домой Власти Херсонской области снова призвали жителей уехать в другие регионы России Кулеба считает, что конфликт между Россией и Украиной будет решен дипломатически Нарышкин рассказал, что у российской стороны есть доказательства диверсий на «Северных потоках» Киргизский банк «Компаньон» перестал принимать карты «Мир»