Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам

Глава Энергодара Александр Волга заявил, что Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что указом президента РФ была назначена эксплуатирующая организация, станция перешла под юрисдикцию РФ и стала частью российской компании «Росэнергоатом».

«Будет выплачиваться уже заработная плата от РФ», - добавил Волга.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская атомная электростанция перейдёт с американского топлива на российское, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияРоссияАЭС
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