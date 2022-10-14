Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам
Глава Энергодара Александр Волга заявил, что Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что указом президента РФ была назначена эксплуатирующая организация, станция перешла под юрисдикцию РФ и стала частью российской компании «Росэнергоатом».
«Будет выплачиваться уже заработная плата от РФ», - добавил Волга.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская атомная электростанция перейдёт с американского топлива на российское, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru