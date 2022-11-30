Рогов: В Энергодаре остались более половины жителей
Порядка 35 из 55 тысяч жителей остались в Энергодаре. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
«Два энергоблока находятся в режиме "горячего останова", это дает сдержанный оптимизм оценивать возможность обеспечения отоплением жителей города», - сказал он.
Также Рогов отметил, что ведутся работы по ремонту и восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской АЭС, что позволит позже подавать электроэнергию на станцию от Запорожской ТЭС.
Ранее, 28 ноября, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что на Запорожской АЭС два энергоблока перевели в режим «горячего останова», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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