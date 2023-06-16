Рогов рассказал о тревожной обстановке в городе Запорожье
16 июня 202307:44
Тревожная обстановка сложилась в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — рассказал эксперт.
По словам Рогова, украинская сторона ведет «расправу» над мирным населением, пишет Ura.ru.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ резко активизировались на Ореховском направлении в Запорожье, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru