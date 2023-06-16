Рогов рассказал о тревожной обстановке в городе Запорожье

Тревожная обстановка сложилась в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Марочко: Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении

«Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами», — рассказал эксперт.

По словам Рогова, украинская сторона ведет «расправу» над мирным населением, пишет Ura.ru.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ резко активизировались на Ореховском направлении в Запорожье, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры