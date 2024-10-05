Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом

Семьи участников спецоперации могут признать кадровым потенциалом России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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По его словам, именно эти люди встали на защиту интересов России в самый ответственный момент.

Ранее стало известно, что участники спецоперации, имеющие удостоверение ветерана боевых действий, имеют право вносить половину платы за содержание и наем жилого помещения и взноса на капитальный ремонт в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаСпецоперация

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