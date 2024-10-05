Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом
5 октября 202417:52
Семьи участников спецоперации могут признать кадровым потенциалом России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, именно эти люди встали на защиту интересов России в самый ответственный момент.
Ранее стало известно, что участники спецоперации, имеющие удостоверение ветерана боевых действий, имеют право вносить половину платы за содержание и наем жилого помещения и взноса на капитальный ремонт в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru