Песков: Участник боевых действий может стать президентом России

«По Конституции - может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», - заявил Песков.

Ранее Андрей Турчак во время инаугурации на должность главы Республики Алтай сообщил, что подпишет указ о назначении сенатором от региона военнослужащего Амыра Аргамакова, который участвовал в спецоперации на Украине и боевых действиях в Сирии, передает «Радиоточка НСН».

