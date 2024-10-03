Песков: Участник боевых действий может стать президентом России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что Россию, согласно Конституции, может возглавить в том числе участник боевых действий.
В ходе ежедневного брифинга пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, может ли ветеран спецоперации на Украине в перспективе возглавить страну по аналогии с недавними назначениями участников программы «Время героев» на государственные посты.
«По Конституции - может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», - заявил Песков.
Ранее Андрей Турчак во время инаугурации на должность главы Республики Алтай сообщил, что подпишет указ о назначении сенатором от региона военнослужащего Амыра Аргамакова, который участвовал в спецоперации на Украине и боевых действиях в Сирии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru