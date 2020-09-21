Адвокат раскрыл подробности экспертизы смерти Тесака

Предварительная экспертиза травм националиста Максима Марцинкевича («Тесак») по фотографии показала, что он не мог покончить с собой. Об этом заявил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.

По словам защитника, экспертизу проводила судмедэксперт Елена Кучина. Она пришла к выводу, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе заметные на снимке травмы, так как это невозможно физически.

В эфире НСН Михальчик рассказал, будут ли родственники Тесака проводить экспертизу после получения его тела.

«На завтра запланирована поездка отца в Челябинск, к следователю. Намеками он дал понять, что «когда прилетите, решим вопрос выдачи, занимайтесь вопросом транспортировки». Что касается повреждений, то эксперта смутили как повреждения на шее, так и странгуляционная борозда. Механизм возникновения, по ее мнению, исключает вероятность самоповреждений. Все это пока предварительные выводы, конечно, нужно тело. На фотографии в том числе запечатлена обстановка на месте происшествия. Во всех учебниках криминалистики указывается, что место происшествия дает очень много информации для раскрытия преступления», - пояснил Михальчик.