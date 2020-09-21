Адвокат раскрыл подробности экспертизы смерти Тесака
Адвокат Алексей Михальчик в эфире НСН пояснил, будут ли родственники Тесака проводить повторную экспертизу после получения его тела.
Предварительная экспертиза травм националиста Максима Марцинкевича («Тесак») по фотографии показала, что он не мог покончить с собой. Об этом заявил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.
По словам защитника, экспертизу проводила судмедэксперт Елена Кучина. Она пришла к выводу, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе заметные на снимке травмы, так как это невозможно физически.
В эфире НСН Михальчик рассказал, будут ли родственники Тесака проводить экспертизу после получения его тела.
«На завтра запланирована поездка отца в Челябинск, к следователю. Намеками он дал понять, что «когда прилетите, решим вопрос выдачи, занимайтесь вопросом транспортировки». Что касается повреждений, то эксперта смутили как повреждения на шее, так и странгуляционная борозда. Механизм возникновения, по ее мнению, исключает вероятность самоповреждений. Все это пока предварительные выводы, конечно, нужно тело. На фотографии в том числе запечатлена обстановка на месте происшествия. Во всех учебниках криминалистики указывается, что место происшествия дает очень много информации для раскрытия преступления», - пояснил Михальчик.
Он уточнил, что родственники могут удовлетвориться и официальной экспертизой.
«Мы можем поставить вопрос о повторном установлении причин смерти. И на эту повторную экспертизу может быть допущен независимый специалист. Будет это Елена Кучина или другой независимый эксперт, мы пока не знаем. Мы должны посмотреть, что челябинские там надумают. Вызывает тревогу, когда руководство Следственного комитета дает сигнал челябинским следователям, какая версия является основной. При этом эксперты, в принципе, независимые, посмотрим, какой они дадут результат. Может, нас устроит их экспертиза. Мы будем оценивать заключение экспертов с точки зрения научной обоснованности выводов, с учетом всех обстоятельств произошедшего. Если нас челябинская экспертиза устроит, мы ничего дополнительно не будет проводить. Если она нам покажется ангажированной и сомнительной, тогда будем ставить вопрос», - рассказал юрист.
По его словам, родственники Марцинкевича настаивают на том, что имело место убийство.
«У нас вызывает опасения, когда пресс-секретарь Следственного комитета, госпожа Петренко, еще пока шла доследственная проверка, уже заявила, что это суицид. Я как профессионал могу допустить, что версия суицида может рассматриваться наряду с другими. Но когда ее сразу ставят на первое место, для меня это неприемлемо. Все видели фотографию. Даже ФСИН путается в показаниях. Сначала говорили, что это механическая асфиксия. А судя по запискам, он вскрыл артерию. Получается, человек сначала вскрыл себе сонную артерию, а потом решил для надежности повеситься? Непонятно», - заключил собеседник НСН.
По информации ГУФСИН по Челябинской области, Марцинкевич 16 сентября покончил с собой в СИЗО-3. Следователи нашли сразу несколько предсмертных записок националиста. Защита Тесака сомневается в их достоверности.
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