Родственники убитых в ЦАР журналистов выступили против установки памятника на деньги Пригожина

Семьи российских журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, убитых во время съемки документального фильма о наемниках из российских частных военных компаний, выступили против инициативы бизнесмена Евгения Пригожина установить на месте гибели памятник за свой счет.

В открытом письме, адресованном президенту РФ и ЦАР, а также председателю СК, родственники назвали идею Пригожина «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких».

Об убийстве Радченко, Расторгуева и Орхана Джемаля стало известно 30 июля 2018 года. Они отправились в Центрально-Африканскую Республику, чтобы снять фильм о деятельности ЧВК «Вагнера». По информации рядя СМИ, основным бенефициаром военной компании является Пригожин.