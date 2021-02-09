Родственники убитых в ЦАР журналистов выступили против установки памятника на деньги Пригожина

Семьи российских журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, убитых во время съемки документального фильма о наемниках из российских частных военных компаний, выступили против инициативы бизнесмена Евгения Пригожина установить на месте гибели памятник за свой счет.

В открытом письме, адресованном президенту РФ и ЦАР, а также председателю СК, родственники назвали идею Пригожина «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких».

Об убийстве Радченко, Расторгуева и Орхана Джемаля стало известно 30 июля 2018 года. Они отправились в Центрально-Африканскую Республику, чтобы снять фильм о деятельности ЧВК «Вагнера». По информации рядя СМИ, основным бенефициаром военной компании является Пригожин.

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Также родственники в письме заявили, что ответственные за убийство журналистов до сих не пойманы из-за намеренного сокрытия информации. «До тех пор, пока убийцы не осуждены, памятник на этом месте будет памятником убийству, убийцам и самому Пригожину Е.В», – подчеркнули авторы письма.




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ФОТО: НСН
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