Стрелков подтвердил присутствие ЧВК «Вагнер» в ЦАР

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков подтвердил в эфире НСН, что в ЦАР действительно действует российская ЧВК «Вагнер».

«Я знаю, что бойцы ЧВК «Вагнер» там есть, может, и других частных военных кампаний. Более того, они там находятся уже года три. Их несколько сотен человек, вряд ли речь идет о многих тысячах. Я так понимаю, у них отсутствует бронетехника, может быть, только легкая есть. А насчет их разгрома сказать не могу, поскольку не владею такой информацией», - отметил он.



По данным МИД России, в начале 2020 года в ЦАР находились порядка 230 российских военных специалистов, которые помогали властям в подготовке военнослужащих и правоохранителей.



О присутствии ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике говорилось в СМИ, но ни разу не подтверждалось на официальном уровне. В июле 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые отправились в эту страну снимать фильм о предполагаемой деятельности «вагнеровцев».

