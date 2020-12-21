Стрелков подтвердил присутствие ЧВК «Вагнер» в ЦАР

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке на фоне сообщений о разгроме ЧВК «Вагнер» в ЦАР рассказал в эфире НСН о численности и вооружении «ихтамнетов».

Объединённые силы повстанцев в Центральноафриканской республике захватили город Мбаики. Как пишет издание Сorbeau News, им противостояли «элементы» армии ЦАР и наёмники из российской ЧВК «Вагнер». Отмечается, что это не помешало захватить город. СМИ пишут, что в сторону города выдвинулось подкрепление, в котором также якобы присутствуют российские наемники.

Убийцами российских журналистов в ЦАР могли быть боевики движения «Селека»

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков подтвердил в эфире НСН, что в ЦАР действительно действует российская ЧВК «Вагнер».

«Я знаю, что бойцы ЧВК «Вагнер» там есть, может, и других частных военных кампаний. Более того, они там находятся уже года три. Их несколько сотен человек, вряд ли речь идет о многих тысячах. Я так понимаю, у них отсутствует бронетехника, может быть, только легкая есть. А насчет их разгрома сказать не могу, поскольку не владею такой информацией», - отметил он.

По данным МИД России, в начале 2020 года в ЦАР находились порядка 230 российских военных специалистов, которые помогали властям в подготовке военнослужащих и правоохранителей.

О присутствии ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике говорилось в СМИ, но ни разу не подтверждалось на официальном уровне. В июле 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые отправились в эту страну снимать фильм о предполагаемой деятельности «вагнеровцев».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦАР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры