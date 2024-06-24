Родственникам погибших после терактов в Дагестане выплатят компенсации
Родственники погибших в результате терактов в Дагестане получат по млн рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
По его словам, помощь будет оказана независимо от того, являлся ли погибший сотрудником правоохранительных органов или был гражданским.
«Пострадавшим, в зависимости от степени ранения и тяжести будет оказана помощь до 500 тысяч рублей», - указал он, добавив, что погибли 15 сотрудников полиции.
Ранее 23 июня в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разработчики игры «Клуб романтики» объявили об уходе из России
- Родственникам погибших после терактов в Дагестане выплатят компенсации
- В Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
- В России в два раза вырос спрос на эко-отели без интернета
- СМИ: В Крыму задержали бывшего полицейского за госизмену
- Мурашко: 14 пострадавших в Севастополе находятся в тяжелом состоянии
- СМИ: Взрывное устройство обнаружили в церкви в Махачкале
- Послу США в Москве сделали демарш после атаки ВСУ на Севастополь
- Россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp
- Хирург Умнов: Внезапное появление на теле синяков может говорить о лейкозе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru