Родственникам погибших после терактов в Дагестане выплатят компенсации

По его словам, помощь будет оказана независимо от того, являлся ли погибший сотрудником правоохранительных органов или был гражданским.

«Пострадавшим, в зависимости от степени ранения и тяжести будет оказана помощь до 500 тысяч рублей», - указал он, добавив, что погибли 15 сотрудников полиции.

Ранее 23 июня в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

