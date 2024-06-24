Число жертв терактов в Дагестане выросло до 20 человек

Число погибших в результате теракта в Дагестане выросло до 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов усилили меры безопасности

По словам главы ведомства Татьяны Беляевой, в числе погибших - работники правоохранительных органов и гражданские лица.

«Пострадало 46 человек. Состояние семи из них расценивается как тяжёлое... Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - указала она.

В воскресенье в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Гаджибалаев Гянжеви
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