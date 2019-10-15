Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы

15 октября 201914:06

Родственники и близкие Анастасии Заворотнюк впервые публично подтвердили болезнь артистки. Как пишут «Дни.ру», соответствующая запись появилась в Instagram на странице, посвященной поддержке актрисы. Родня подтвердила, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит курс лечения», однако опровергла сообщения о течении болезни.

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В частности, в посте подчёркивается, что 48-летняя Анастасия никогда не находилась в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич, а также что она не находится в состоянии сопора.

Авторы сообщения подчёркивают, что актриса решительно настроена победить заболевание. Они также призвал не спекулировать на теме болезни.

Ранее стало известно, что минувшей зимой у Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга. В сентябре сообщалось, что она госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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