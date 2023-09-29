СМИ: Китай решил забрать всех панд из зоопарков США впервые за 50 лет
В США впервые за 50 лет не останется панд, все животные уже направлены обратно в Китай, пишет Bloomberg.
Уточняется, что Китай не стал продлевать договор, в соответствии с которым панды жили в американских зоопарках. Животные находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года. Американские СМИ уже назвали шаг Пекина политическим.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о состоянии панды, родившейся месяц назад в Московском зоопарке. Градоначальник отметил, что все параметры маленькой панды в норме. Ее вес достиг 1 тыс. 288 г. У детеныша появилась шерсть и изменилась терморегуляция. 24 сентября детенышу исполнился месяц. Зоологи осмотрели панду и выяснили, что это самка. Специалисты продолжают наблюдение за состоянием панды. В инкубаторе поддерживается комфортная температура и влажность воздуха, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru