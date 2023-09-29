СМИ: Китай решил забрать всех панд из зоопарков США впервые за 50 лет

В США впервые за 50 лет не останется панд, все животные уже направлены обратно в Китай, пишет Bloomberg.

Уточняется, что Китай не стал продлевать договор, в соответствии с которым панды жили в американских зоопарках. Животные находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года. Американские СМИ уже назвали шаг Пекина политическим.