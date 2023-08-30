Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке

В зоопарке отметили, что получить потомство у панд очень сложно, так как самка способна забеременеть только несколько дней в году. На помощь российским коллегам в Москву приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.

Самец Жуи и самка Диндин прибыли в Россию в 2019 году, а познакомились друг с другом весной текущего года. Летом их поместили в один вольер, самка забеременела с первого раза. Уточняется, что пол детёныша пока неизвестен.

«Диндин проявила большую заботу и сразу приняла малыша. За самкой круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы», - добавили в зоопарке.

Ранее в китайской провинции Сычуань выпустили памятку для туристов, которая запрещает им приближаться к пандам, кормить их и фотографироваться с ними за деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

