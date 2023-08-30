Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке
Панды Диндин и Жуи из Московского зоопарка стали родителями, у них родился родился детеныш весом 150 граммов. Как сообщает пресс-служба учреждения, это первое подобное событие в России.
В зоопарке отметили, что получить потомство у панд очень сложно, так как самка способна забеременеть только несколько дней в году. На помощь российским коллегам в Москву приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.
Самец Жуи и самка Диндин прибыли в Россию в 2019 году, а познакомились друг с другом весной текущего года. Летом их поместили в один вольер, самка забеременела с первого раза. Уточняется, что пол детёныша пока неизвестен.
«Диндин проявила большую заботу и сразу приняла малыша. За самкой круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы», - добавили в зоопарке.
Ранее в китайской провинции Сычуань выпустили памятку для туристов, которая запрещает им приближаться к пандам, кормить их и фотографироваться с ними за деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru