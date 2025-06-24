Родители узнали пол будущего ребенка с помощью песни на «НАШЕм Радио»

Ведущие «НАШЕго Радио» Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков в прямом эфире помогли паре из Москвы Александру и Юлии узнать пол будущего ребенка, который у них будет первым.

Девушка привезла в студию конверт с результатами УЗИ, а ведущие условились – если родится мальчик, то в эфире прозвучит отрывок из песни «Терминатор» группы «Ленинград», если девочка – «Новые люди» группы «Сплин».

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«У меня прогноз, что мальчик, но моя мама и жена думают, что девочка. Но ни жена, ни родные, ни я не знаем, кто будет», – сказал будущий отец в утреннем шоу «Подъёмники», однако зазвучала песня «Новые люди».

«У вас будет девочка!», – поздравила будущих родителей ведущая Яна Лукьянова, которая сама является мамой трех мальчиков.

Со своей стороны, программный директор и ведущий радиостанции Игорь Паньков пожелал будущим маме, папе и малышке здоровья и всего наилучшего.

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ФОТО: НАШЕ Радио
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