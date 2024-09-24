Родители умерших от отравления четверых детей чувствуют себя удовлетворительно
Родители четверых детей, погибших в результате отравления после употребления пельменей и курицы в Назаровском районе Красноярского края, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав.
В ведомстве уточнили, что пара находится под наблюдением врачей, они в сознании.
Ранее прокуратура региона сообщила, что семья могла отравиться из-за аэрозоля от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне. К такому выводу пришли на основе проводимых экспертиз.
Так же стало известно, что следователи допросят врачей Назаровской районной больницы в рамках дела об отравлении семьи, передает RT.
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