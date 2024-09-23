В магазине в Красноярском крае, где погибшая семья купила продукты, нашли нарушения
Магазин в Красноярском крае, в котором смертельно отравившаяся семья купила курицу и пельмени, продавал продукцию без необходимых документов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Уточняется, что в торговой точке в селе Красная Сопка не было документов, подтверждающих безопасность продукции.
Ранее стало известно, что после ужина курицей и пельменями, которые были приобретены в магазине, скончался четвёртый ребенок. Ею стала 12-летняя девочка. До этого в результате отравления погибли трое других детей из этой семьи.
Также сообщалось, что родители четырёх погибших детей пришли в сознание, их планируют допросить. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru