В магазине в Красноярском крае, где погибшая семья купила продукты, нашли нарушения

Магазин в Красноярском крае, в котором смертельно отравившаяся семья купила курицу и пельмени, продавал продукцию без необходимых документов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Названы возможные причины отравления детей в Красноярском крае

Уточняется, что в торговой точке в селе Красная Сопка не было документов, подтверждающих безопасность продукции.

Ранее стало известно, что после ужина курицей и пельменями, которые были приобретены в магазине, скончался четвёртый ребенок. Ею стала 12-летняя девочка. До этого в результате отравления погибли трое других детей из этой семьи.

Также сообщалось, что родители четырёх погибших детей пришли в сознание, их планируют допросить. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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