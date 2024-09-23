В магазине в Красноярском крае, где погибшая семья купила продукты, нашли нарушения

Уточняется, что в торговой точке в селе Красная Сопка не было документов, подтверждающих безопасность продукции.

Ранее стало известно, что после ужина курицей и пельменями, которые были приобретены в магазине, скончался четвёртый ребенок. Ею стала 12-летняя девочка. До этого в результате отравления погибли трое других детей из этой семьи.

Также сообщалось, что родители четырёх погибших детей пришли в сознание, их планируют допросить. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

