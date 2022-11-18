Родители требуют отменить Хагги Вагги в номере красноярского цирка

Родители в Сургуте пожаловались на хоррор-персонажи Кисси Мисси и Хагги Вагги в номере красноярского цирка «Барнео», который гастролирует в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что обращение перенаправлено в Роспотребнадзор.

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Родители утверждают, что Кисси Мисси и Хагги Вагги опасны для детской психики. В дирекции цирка сообщили, что из-за коллективной жалобы, вероятно, придется снять номер с Хагги Вагги.

При этом художественный руководитель цирка «Барнео» Александр Сапунов с жалобой родителей не согласен. По его словам, ничего плохого в этих персонажах нет. Кроме того, он напомнил, что целые поколения людей в России выросли на сказках, где «Баба Яга заманивала и ела детей, Кощей Бессмертный рубил кого-то, Змей Горыныч сжигал целые города, но тем не менее мы нормальными людьми стали».

По словам Сапунова, в представлении Хагги танцует с детьми, а дети к нему выбегают со словами «обнимашки».

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