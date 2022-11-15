Тигр разодрал лицо Эдгарда Запашного на репетиции
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в больницу после того, как его зацепил за лицо молодой тигр Рой. Об этом сообщила «Российская газета».
Прославленный дрессировщик заявил, что сам виноват в случившемся на репетиции, так как отвлекся на молодого помощника, и что тигр не пытался атаковать его, а просто случайно задел.
Ранее стало известно, что медведи растерзали смотрителя зоопарка в Шанхае на глазах у посетителей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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