«Родители не приучают»: Депутат объяснила жалобы детей на питание в школах

Собеседница НСН также подчеркнула, что бизнес поставщиков школьного питания становится максимально организованным. Как правило, у больших регионов уже есть единые поставщики.

«Я недавно была в Татарстане и смотрела, как организована работа единого поставщика. Можно сравнить разве что с фармацевтическим производством: понятно, что закупается, понятен каждый этап приготовления, везде контроль. Но надо понимать, что страна большая. Есть относительно компактные регионы, а есть, к примеру, Якутия, размером с Индию. Президент не так давно говорил, что должен был прилететь туда, но из-за погодных условий самолету не дали посадку. Это все, что нужно знать о погоде в Якутии. Поэтому говорить о каком-то едином поставщике, который будет работать сразу на всю республику, сложно. В таких регионах нужен более индивидуальный подход. Часто это хозяйства, которые расположены рядом со школой»,- резюмировала депутат.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила НСН, что родителей беспокоит закрытость темы школьного питания. Кроме того, в погоне за экономией школы часто выбирают организации с более низкими ценами, а дети получают менее полезную еду.