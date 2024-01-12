«Родители не приучают»: Депутат объяснила жалобы детей на питание в школах
Депутат Татьяна Буцкая рассказала НСН, что часть жалоб на питание в школах связана с организацией работы школьной столовой.
Система по обеспечению учеников бесплатным горячим питанием уже выстроена, поэтому жалобы на еду в школах поступают все реже, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью НСН.
Собеседница НСН также подчеркнула, что бизнес поставщиков школьного питания становится максимально организованным. Как правило, у больших регионов уже есть единые поставщики.
«Я недавно была в Татарстане и смотрела, как организована работа единого поставщика. Можно сравнить разве что с фармацевтическим производством: понятно, что закупается, понятен каждый этап приготовления, везде контроль. Но надо понимать, что страна большая. Есть относительно компактные регионы, а есть, к примеру, Якутия, размером с Индию. Президент не так давно говорил, что должен был прилететь туда, но из-за погодных условий самолету не дали посадку. Это все, что нужно знать о погоде в Якутии. Поэтому говорить о каком-то едином поставщике, который будет работать сразу на всю республику, сложно. В таких регионах нужен более индивидуальный подход. Часто это хозяйства, которые расположены рядом со школой»,- резюмировала депутат.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила НСН, что родителей беспокоит закрытость темы школьного питания. Кроме того, в погоне за экономией школы часто выбирают организации с более низкими ценами, а дети получают менее полезную еду.
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