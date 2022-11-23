Родители детей-инвалидов получат право на дополнительные выходные

В пояснительной записке указано, что в течение года допускается использовать до 24 оплачиваемых дополнительных выходных подряд. Право на их получение предоставляется одному из родителей, а также опекуну или попечителю.

Благодаря тому, что дополнительные выходные могут как накапливаться, так и переноситься с последующих периодов на протяжении календарного года, родители детей-инвалидов могут использовать их как полноценный отпуск.

Действующее трудовое законодательство позволяет брать каждый месяц лишь четыре выходных дня. При превышении этого количества график необходимо дополнительно обговаривать с работодателем.

Ранее Госдума приняла закон, устанавливающий право детей-инвалидов получать двухразовое бесплатное питание в общеобразовательных школах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

