Родители детей-инвалидов получат право на дополнительные выходные
Депутаты Госдумы одобрили закон, призванный поддержать родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Они будут иметь право на дополнительные оплачиваемые выходные дни. Информация об этом размещена на официальном сайте Госдумы 23 ноября.
В пояснительной записке указано, что в течение года допускается использовать до 24 оплачиваемых дополнительных выходных подряд. Право на их получение предоставляется одному из родителей, а также опекуну или попечителю.
Благодаря тому, что дополнительные выходные могут как накапливаться, так и переноситься с последующих периодов на протяжении календарного года, родители детей-инвалидов могут использовать их как полноценный отпуск.
Действующее трудовое законодательство позволяет брать каждый месяц лишь четыре выходных дня. При превышении этого количества график необходимо дополнительно обговаривать с работодателем.
Ранее Госдума приняла закон, устанавливающий право детей-инвалидов получать двухразовое бесплатное питание в общеобразовательных школах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Суд продлил на полгода арест Яшина* по делу о фейках об армии
- Участок нефтепровода «Дружба» остановлен на Украине
- Швейцария ввела эмбарго на поставки военных товаров России и Украине
- СМИ: Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы
- Сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на военных объектах Воронежской области
- Жителям Нидерландов предсказали рост счетов на электроэнергию на 2500 евро
- Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы
- Коммунисты предложили амнистировать совершивших преступление по неосторожности
- «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче Кубка России
- Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru