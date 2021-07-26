Путин подписал указ о внеочередном обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-инвалиды и сопровождающие их лица получили право внеочередного обслуживания в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях, сообщает пресс-служба Кремля.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов, который предоставляет право на обслуживание вне очереди инвалидам I и II групп. Новый указ президента приравнял к этим категориям детей-инвалидов и их сопровождающих.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Фонд социального страхования (ФСС) получит от правительства 9,5 миллиарда рублей, сообщает РИА ФАН. Данные средства выделяются на поддержку инвалидов и ветеранов.