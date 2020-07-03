Стипендии предложили приравнять к МРОТ
Стипендии в российских вузах должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявили авторы доклада «Уроки „стресс-теста“. Вузы в условиях пандемии и после нее», сообщает ТАСС.
При этом выплаты аспирантам должны равняться средней зарплате по региону.
Сейчас МРОТ в России составляет 12 тысяч 130 рублей, передает Ura.ru. Закон об увеличении выплаты подписал президент Владимир Путин 1 января 2020 года.
Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН назвал причину, по которой россияне не копят деньги. Он прокомментировал результаты опроса, согласно которому почти 64 процента сограждан вообще не имеют накоплений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru