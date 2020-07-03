Стипендии предложили приравнять к МРОТ

При этом выплаты аспирантам должны равняться средней зарплате по региону.

Сейчас МРОТ в России составляет 12 тысяч 130 рублей, передает Ura.ru. Закон об увеличении выплаты подписал президент Владимир Путин 1 января 2020 года.

Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН назвал причину, по которой россияне не копят деньги. Он прокомментировал результаты опроса, согласно которому почти 64 процента сограждан вообще не имеют накоплений.











